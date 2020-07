Сорокин приступил к тренировкам в составе «Айлендерс» (фото)

Российский голкипер Илья Сорокин провел первую тренировку в составе «Айлендерс».

Вратарь будет выступать под 30-м номером, сообщает пресс-служба клуба.

Someone joined the group today...



Sorokin will wear #️⃣3️⃣0️⃣ with the #Isles! pic.twitter.com/IJTuy77ZC9