Сорокин приступил к тренировкам в составе «Айлендерс» (фото)

Российский голкипер Илья Сорокин провел первую тренировку в составе «Айлендерс».

Вратарь будет выступать под 30-м номером, сообщает пресс-служба клуба.

Someone joined the group today...



Sorokin will wear #️⃣3️⃣0️⃣ with the #Isles! pic.twitter.com/IJTuy77ZC9 — New York Islanders (@NYIslanders) July 28, 2020

Напомним, последним клубом Сорокина был ЦСКА, за который он играл с 2014 года. В минувшем сезоне голкипер провел за клуб 40 матчей в регулярном чемпионате, отражая в среднем 93,5 % бросков по своим воротам. За четыре встречи первого раунда плей-офф КХЛ против «Торпедо» Сорокин пропустил три шайбы, дважды сыграв «на ноль».