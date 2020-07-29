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29 июля 12:47
автор: Виктор Шарафудинов

Нападающий Санников вернулся в «Сибирь»

В минувшем сезоне Степан играл за «Локомотив» и «Ак Барс»

Хоккейный клуб «Сибирь» на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с 29-летним нападающим Степаном Санниковым.

Соглашение рассчитано на один сезон. Ранее форвард уже выступал за новосибирскую команду с 2008 по 2018 годы, завоевав с клубом бронзовые медали КХЛ, а также заслужив право стать капитаном и в сумме сыграв 482 матча.

В 2018-м Степан перешел в «Локомотив», а по ходу сезона-2019/20 стал игроком «Ак Барса», за который сыграл 17 матчей.

Всего в активе Санникова 602 игры и 181 очко (73+108) в КХЛ.

источник: ХК «Сибирь»
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