Три очка Кучерова помогли «Тампе-Бэй» разгромить «Флориду»

Встреча прошла в Торонто на «Скотиабанк-Арене» и завершилась со счетом 5:0 в пользу «Лайтнинг», в составе которых заброшенными шайбами отметились Брейден Пойнт (14-я и 20-я минуты), Люк Шенн (26) и Никита Кучеров (22, 50), также отметившийся в этой встрече голевой передачей и завершивший игру с коэффициентом полезности «+3».

Отметим, что российский голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский отразил 26 бросков из 26, а вратарь «Флориды» Сергей Бобровский – 29 из 34. Кроме этого, защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев, записавший на свой счет голевую передачу, завершил встречу в показателем полезности «+1», а нападающий «Флориды» Евгений Дадонов – «-2».

Добавим, что в круговом турнире для определения номера посева в плей-офф Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» сыграет с «Вашингтоном» (3 августа), «Бостоном» (5 августа) и «Филадельфией» (9 августа). «Флорида» первый матч серии за попадание в плей-офф сыграет 1 августа против «Айлендерс».

НХЛ

Выставочный матч

«Флорида» – «Тампа-Бэй» – 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Голы: Пойнт (Кучеров), 13:42 – 0:1. Пойнт, 19:55 – 0:2. Кучеров (Сергачев), 21:53 – 0:3 (бол). Шенн, 25:13 – 0:4. Кучеров (Пойнт), 49:12 – 0:5.