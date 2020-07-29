ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
29 июля 21:36

Три очка Кучерова помогли «Тампе-Бэй» разгромить «Флориду»

Хоккеисты «Тампа-Бэй» обыграли «Флориду» в контрольном матче, который состоялся в преддверии возобновления сезона.

Встреча прошла в Торонто на «Скотиабанк-Арене» и завершилась со счетом 5:0 в пользу «Лайтнинг», в составе которых заброшенными шайбами отметились Брейден Пойнт (14-я и 20-я минуты), Люк Шенн (26) и Никита Кучеров (22, 50), также отметившийся в этой встрече голевой передачей и завершивший игру с коэффициентом полезности «+3».

Отметим, что российский голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский отразил 26 бросков из 26, а вратарь «Флориды» Сергей Бобровский – 29 из 34. Кроме этого, защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев, записавший на свой счет голевую передачу, завершил встречу в показателем полезности «+1», а нападающий «Флориды» Евгений Дадонов – «-2».

Добавим, что в круговом турнире для определения номера посева в плей-офф Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» сыграет с «Вашингтоном» (3 августа), «Бостоном» (5 августа) и «Филадельфией» (9 августа). «Флорида» первый матч серии за попадание в плей-офф сыграет 1 августа против «Айлендерс».

НХЛ
Выставочный матч

«Флорида» – «Тампа-Бэй» – 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Голы: Пойнт (Кучеров), 13:42 – 0:1. Пойнт, 19:55 – 0:2. Кучеров (Сергачев), 21:53 – 0:3 (бол). Шенн, 25:13 – 0:4. Кучеров (Пойнт), 49:12 – 0:5.

Вратари: Бобровский – Василевский.
Броски: 26 – 34.
Штраф: 15 – 17.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
BMW 5 следующего поколения станет электрокаромИспанский полузащитник Педро Родригес сообщил о своём уходе из «Челси»В серьезной аварии в Новой Москве погибли два человекаБабаев объявил об уходе спонсоров от ПФК ЦСКАХорватский футболист, оравший "Слава Украине", будет играть за РФХвича может перейти из "Рубина" в "Спартак"
Три очка Кучерова помогли «Тампе-Бэй» разгромить «Флориду»
Хоккеисты «Тампа-Бэй» обыграли «Флориду» в контрольном матче, который состоялся в преддверии возобновления сезона.
29.07.2020 21:36
Хоккей
Болельщики «Рейнджерс» признали Панарина лучшим игроком сезона
В дебютном сезоне в составе клуба из Нью-Йорка российский нападающий набрал 95 очков (32+63) в 69 матчах регулярного чемпионата.
29.07.2020 18:39
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
«Витязь» проиграл красноярскому «Соколу» в контрольном матче
Хоккеисты «Витязя» уступили в контрольном матче над «Соколом» со счетом 0:1.
29.07.2020 18:12
Хоккей
«Торпедо» перевели в Восточную конференцию КХЛ
В минувшем сезоне нижегородцы заняли восьмое место на Западе.
29.07.2020 16:26
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
«Сочи» обыграл олимпийскую сборную России в первом контрольном матче межсезонья
Старт регулярного чемпионата КХЛ намечен на 2 сентября.
29.07.2020 14:29
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Алексей Морозов: Есть конкретный интерес к выступлению в КХЛ из Венгрии, Кореи и Эмиратов
Президент лиги рассказал о возможном увлечении числа заграничных участников соревнований.
29.07.2020 13:39
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
В КХЛ выявлено 39 случаев заражения коронавирусом. Роспотребнадзор будет действовать индивидуально
Президент лиги Алексей Морозов рассказал о мерах по противодействию пандемии.
29.07.2020 13:11
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Нападающий Санников вернулся в «Сибирь»
В минувшем сезоне Степан играл за «Локомотив» и «Ак Барс»
29.07.2020 12:47
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Замула – о дебюте за «Филадельфию»: Такое ощущение, что попал в компьютерную игру
Команды НХЛ проводят контрольные матчи перед возобновлением сезона.
29.07.2020 10:03
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Сорокин приступил к тренировкам в составе «Айлендерс» (фото)
Голкипер подписал контракт с клубом из Нью-Йорка этим летом.
29.07.2020 09:24
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика