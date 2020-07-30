Дарюс Каспарайтис: «Вашингтон» является фаворитом в борьбе за Кубок Стэнли

Бывший защитник сборной России Дарюс Каспарайтис считает «Вашингтон» главным фаворитом плей-офф НХЛ.

«Вашингтон» — фаворит плей-офф. Зная Овечкина и ажиотаж вокруг него, они будут бороться по полной. У Саши огромная мотивация на победу в этом сезоне. Плюс там Илья Ковальчук, который недавно взял Олимпиаду, а сейчас пошел за Кубком Стэнли. Думаю, все будут болеть за русскую команду «Вашингтон Кэпиталз». Они напоминают тот «Детройт» с русской пятеркой, который долго не мог победить, а потом взял несколько трофеев», — цитирует Каспарайтиса Sport24.ru.

Напомним, плей-офф НХЛ стартует 1 августа. Игры пройдут в Торонто и Эдмонтоне. По итогам регулярного чемпионата, который был завершен досрочно из-за коронавируса, «Вашингтон» попал в первую четверку команд Восточной конференции. Благодаря этому «Кэпиталз» пропускают квалификационный раунд, а для определения номера посева в первом раунде плей-офф сыграют с «Тампой» (3 августа), «Филадельфией» (7 августа) и «Бостоном» (9 августа).