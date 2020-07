Романов присоединился к «Монреалю»

Как сообщает пресс-служба «Канадиенс», 20-летний игрок обороны официально присоединился к команде в Торонто.

Напомним, что в июле Романов подписал с канадским клубом трехлетний контракт новичка. Защитник получил право присоединиться к новой команде, чтобы принять участие в тренировочном сборе клуба, однако не будет иметь права играть в отборочном раунде.

Добавим, что в минувшем сезоне КХЛ Романов провел 43 встречи за ЦСКА, записав на свой счет семь результативных передач при показателе полезности «+21».

Alexander Romanov s’est officiellement joint au club à Toronto!



