ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
31 июля 19:39

Романов присоединился к «Монреалю»

Российский защитник Александр Романов присоединился к «Монреалю».

Как сообщает пресс-служба «Канадиенс», 20-летний игрок обороны официально присоединился к команде в Торонто.

Напомним, что в июле Романов подписал с канадским клубом трехлетний контракт новичка. Защитник получил право присоединиться к новой команде, чтобы принять участие в тренировочном сборе клуба, однако не будет иметь права играть в отборочном раунде.

Добавим, что в минувшем сезоне КХЛ Романов провел 43 встречи за ЦСКА, записав на свой счет семь результативных передач при показателе полезности «+21».

источник: ХК «Монреаль Канадиенс»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
С Байконура запустили "Протон-М" с двумя спутниками на бортуГол Кварацхелии болельщики «Рубина» признали самым красивымЧимаев бросил вызов МакгрегоруКосторная отреагировала на новость об уходе от ТутберидзеРоднина отреагировала на уход фигуристки Косторной от ТутберидзеРумынка, о которой мечтает весь мир
Дубль Галиева не помог «Ак Барсу» победить «Нефтехимик» в контрольном матче
Товарищеская встреча между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» завершилась победой нижнекамцев со счетом 3:2.
31.07.2020 19:55
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Романов присоединился к «Монреалю»
Российский защитник Александр Романов присоединился к «Монреалю».
31.07.2020 19:39
Хоккей
«Амур» обыграл «Сибирь» в контрольном матче
Хоккеисты «Амура» одержали победу над «Сибирью» в товарищеской встрече со счетом 3:0.
31.07.2020 19:27
Хоккей
Яндекс.Эфир покажет плей-офф НХЛ
Начиная с 1 августа зрители бесплатно увидят все матчи плей-офф Кубка Стэнли — главного события года в НХЛ. Все игры можно будет посмотреть онлайн с профессиональным русским и английским комментарием.
31.07.2020 15:55
Хоккей
Овечкин стал участником акции против расизма (видео)
Он выступает в Северной Америке с 2005 года.
31.07.2020 09:42
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Аризона» проиграла «Вегасу» в контрольном матче
Российский защитник «Койотс» Илья Любушкин очков не набрал.
31.07.2020 08:05
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Коламбус» с Гавриковым обыграл «Бостон» в контрольном матче
Клубы НХЛ продолжают подготовку к возобновлению сезона.
31.07.2020 06:08
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Даллас» проиграл «Нэшвиллу», Худобин отразил все девять бросков
Команды НХЛ продолжают подготовку к возобновлению сезона.
31.07.2020 01:58
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Панарин - о возобновлении сезона: Выскочим на лед и посмотрим, что будет происходить
Плей-офф НХЛ стартует 1 августа.
31.07.2020 00:51
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Дарюс Каспарайтис: «Вашингтон» является фаворитом в борьбе за Кубок Стэнли
Сезон в НХЛ возобновится 1 августа.
30.07.2020 23:47
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика