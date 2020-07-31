Скотти Боумэн: Отыграться в плей-офф можно, но нужно быть к этому готовым с первой игры

- Всегда нужно быть готовым реагировать на изменения, но в серии до трех побед это надо делать быстрее. В серии до четырех побед можно проиграть первые два матча и отыграться дома. Если вы выходите в плей-офф, сколько бы матчей там ни было, у вас должно быть кубковое отношение к этим поединкам с самого начала. Отыграться можно, но нужно быть к этому готовым с первой игры, - цитирует Боумэна официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в квалификации, которая стартует 1 августа, команды проведут восемь серий до трех побед, по четыре в каждой конференции. Победители выходят в розыгрыш Кубка Стэнли, проигравшие получат шанс бороться за право первого выбора на драфте НХЛ 2020 года.