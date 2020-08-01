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01 августа 08:17
автор: Юрий Нечаев

Генеральный менеджер «Вашингтона»: Овечкин сконцентрирован на завоевании Кубка Стэнли

Сегодня возобновляется сезон в НХЛ.

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан считает, что Александр Овечкин подходит в хорошей форме к старту плей-офф НХЛ.

«Овечкин настроен серьезно и очень сконцентрирован на победе в Кубке Стэнли. На сборах он хорошо потрудился, был лидером на льду и вне его, так что мне нравится его нынешнее состояние», — цитирует Маклеллана русская версия официального сайта НХЛ.

Напомним, плей-офф НХЛ стартует сегодня, 1 августа. Игры пройдут в Торонто и Эдмонтоне. По итогам регулярного чемпионата, который был завершен досрочно из-за коронавируса, «Вашингтон» попал в первую четверку команд Восточной конференции. Благодаря этому «Кэпиталз» пропускают квалификационный раунд, а для определения номера посева в первом раунде плей-офф сыграют с «Тампой» (3 августа), «Филадельфией» (7 августа) и «Бостоном» (9 августа).

источник: NHL (НХЛ)
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Генеральный менеджер «Вашингтона»: Овечкин сконцентрирован на завоевании Кубка Стэнли
Сегодня возобновляется сезон в НХЛ.
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