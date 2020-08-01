Гэри Беттмэн: Чувствуем пустоту в душе, потому что болельщиков нет на трибунах

- Сегодня, испытывая радость от того, что наконец-то начинаются игры, мы чувствуем пустоту в душе, потому что вас нет на трибунах. Но в нынешних условиях пандемии COVID-19 мы пока бессильны сделать что-либо в этом плане. Поэтому мы приложим все усилия для того, чтобы вы, сидя дома у телевизоров, увидели лучший розыгрыш Кубка Стэнли», - цитирует функционера официальный сайт НХЛ.

Напомним, что сезон в НХЛ возобновился спустя 142 дня матчем серии за место в плей-офф между «Рейнджерс» и «Каролиной».