ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
01 августа 19:35

Гэри Беттмэн: Чувствуем пустоту в душе, потому что болельщиков нет на трибунах

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал возобновление сезона в лиге.

- Сегодня, испытывая радость от того, что наконец-то начинаются игры, мы чувствуем пустоту в душе, потому что вас нет на трибунах. Но в нынешних условиях пандемии COVID-19 мы пока бессильны сделать что-либо в этом плане. Поэтому мы приложим все усилия для того, чтобы вы, сидя дома у телевизоров, увидели лучший розыгрыш Кубка Стэнли», - цитирует функционера официальный сайт НХЛ.

Напомним, что сезон в НХЛ возобновился спустя 142 дня матчем серии за место в плей-офф между «Рейнджерс» и «Каролиной».

источник: NHL (НХЛ)
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Зенит» продлил контракт с ДзюбойMaserati опубликовала «таинственный» тизер с новыми моделямиКак выбрать масло для бензинового или дизельного двигателя и в чем их отличияКрошечные тряпочки: Квитко в купальнике, который мал на 3 размераАвербух о причинах ухода Косторной от ТутберидзеПочему Косторная ушла от Тутберидзе - версия Тарасовой
Гэри Беттмэн: Чувствуем пустоту в душе, потому что болельщиков нет на трибунах
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал возобновление сезона в лиге.
01.08.2020 19:35
Хоккей
Шестеркин пропустит первый матч с «Каролиной»
Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин не примет участия в первом матче квалификационного раунда Кубка Стэнли с «Каролиной».
01.08.2020 18:55
Хоккей
Дубль Ермакова помог «Сибири» победить «Амур»
Хоккеисты «Сибири» одержали победу над «Сибирью» (5:4Б) в контрольном матче.
01.08.2020 16:33
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Ак Барс» победил «Нефтехимик» в контрольном матче, Галиев оформил дубль
Товарищеская встреча между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» завершилась победой казанцев со счетом 4:1. Матч проходил на «Татнефть Арене».
01.08.2020 16:11
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Голкипер «Рейнджерс» Георгиев нанес на маску изображение в честь погибшего афроамериканца Флойда
Вратарь будет играть в ней в плей-офф НХЛ, который стартует сегодня.
01.08.2020 11:29
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Генеральный менеджер «Вашингтона»: Овечкин сконцентрирован на завоевании Кубка Стэнли
Сегодня возобновляется сезон в НХЛ.
01.08.2020 08:17
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Скотти Боумэн: Отыграться в плей-офф можно, но нужно быть к этому готовым с первой игры
Канадский тренер Скотти Боумэн считает, что в сериях до трех побед все заканчивается очень быстро.
31.07.2020 23:15
Хоккей
Барри Троц: В серии с «Флоридой» все может закончиться очень быстро
Главный тренер «Айлендерс» Барри Троц считает, что в серии до трех побед все завершается быстро.
31.07.2020 22:31
Хоккей
Овечкин не будет обсуждать продление контракта до окончания плей-офф
«Вашингтон» не будет обсуждать новый контракт с капитаном команды Александром Овечкиным до окончания текущего сезона.
31.07.2020 22:19
Хоккей
Дубль Галиева не помог «Ак Барсу» победить «Нефтехимик» в контрольном матче
Товарищеская встреча между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» завершилась победой нижнекамцев со счетом 3:2.
31.07.2020 19:55
Хоккей
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика