Джонатан Юбердо: Бобровский держал нас в игре до последнего момента, нам лишь не хватило удачи

- Боб сегодня был хорош. Он, по сути, держал нас в игре до последнего момента, нам лишь не хватило удачи впереди. Уверен, что и в дальнейшем Боб сыграет на высочайшем уровне. Хотелось бы поддержать его голами, - цитирует Юбердо официальный сайт НХЛ.

Отметим, что российский голкипер в матче с «Айлендерс» отразил 26 бросков из 28. Второй матч серии до трех побед состоится 4 августа.

Добавим, что победители серий выходят в розыгрыш Кубка Стэнли, где встретятся с командами из группового турнира.