«Аризона» обыграла «Нэшвилл» в первом матче квалификации плей-офф

Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» и завершилась со счетом 4:3 в пользу «Койотс», в составе которых заброшенными шайбами отметились Оливер Экман-Ларссон (10-я минута), Кристиан Дворак (11), Клейтон Келлер (16) и Михаэль Грабнер (37). У «Предаторз» точными бросками отличились Филип Форсберг (20, 49) и Райан Эллис (41).

Добавим, что второй матч серии до трех побед состоится 4 августа.

НХЛ

Плей-офф

Квалификационный раунд

«Нэшвилл» - «Аризона» - 3:4 (1:3, 0:1, 2:0)

Голы: Экман-Ларссон (Холл, Степан), 07:59 - 0:1. Дворак (Кессел, Холл), 10:52 - 0:2. Келлер (Дворак, Кессел, бол.), 15:42 - 0:3. Форсберг (бол.), 19:57 - 1:3. Грабнер (бол.), 36:25 - 1:4. Эллис (Джохансен, Йози), 40:30 - 2:4. Форсберг (Йози, Дюшейн, бол.), 48:56 - 3:4.