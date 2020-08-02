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02 августа 23:39

«Аризона» обыграла «Нэшвилл» в первом матче квалификации плей-офф

Хоккеисты «Аризоны» одержали победу над «Нэшвиллом» в первом матче квалификации плей-офф.

Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» и завершилась со счетом 4:3 в пользу «Койотс», в составе которых заброшенными шайбами отметились Оливер Экман-Ларссон (10-я минута), Кристиан Дворак (11), Клейтон Келлер (16) и Михаэль Грабнер (37). У «Предаторз» точными бросками отличились Филип Форсберг (20, 49) и Райан Эллис (41).

Добавим, что второй матч серии до трех побед состоится 4 августа.

НХЛ
Плей-офф
Квалификационный раунд

«Нэшвилл» - «Аризона» - 3:4 (1:3, 0:1, 2:0)

Голы: Экман-Ларссон (Холл, Степан), 07:59 - 0:1. Дворак (Кессел, Холл), 10:52 - 0:2. Келлер (Дворак, Кессел, бол.), 15:42 - 0:3. Форсберг (бол.), 19:57 - 1:3. Грабнер (бол.), 36:25 - 1:4. Эллис (Джохансен, Йози), 40:30 - 2:4. Форсберг (Йози, Дюшейн, бол.), 48:56 - 3:4.

Вратари: Сарос – Кемпер.
Броски: 43 – 37.
Штраф: 14 – 12.

источник: «Советский спорт»
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