Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников стал лишь восьмым игроком в истории НХЛ, оформившим хет-трик в матче плей-офф Кубка Стэнли.

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Andrei Svechnikov of the @Canes is the eighth different player in NHL history to score a hat trick in the postseason before age 21. #NHLStats #StanleyCup pic.twitter.com/rqEyQ2amUA