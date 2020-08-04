Нападающий Максимов перешел из «Эдмонтона» в ЦСКА

«Эдмонтон» сообщил о том, что нападающий Кирилл Максимов сезон-2020/21 проведет в московском ЦСКА.

The #Oilers have assigned forward Kirill Maksimov to CSKA Moscow of the KHL to start the 2020-21 season. pic.twitter.com/KtLCBiWmyM — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) August 3, 2020

21-летний россиянин был задрафтован «Ойлерс» в 2017 году под общим 146-м номером.

Минувший сезон Максимов провел в АХЛ, выступая за клуб «Бейкерсфилд Кондорс». В активе россиянина 13 (5+8) очков в 53 матчах регулярного чемпионата.