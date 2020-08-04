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04 августа 13:32
автор: Юрий Нечаев

Нападающий Максимов перешел из «Эдмонтона» в ЦСКА

В прошлом сезоне хоккеист играл в АХЛ.

«Эдмонтон» сообщил о том, что нападающий Кирилл Максимов сезон-2020/21 проведет в московском ЦСКА.

21-летний россиянин был задрафтован «Ойлерс» в 2017 году под общим 146-м номером.

Минувший сезон Максимов провел в АХЛ, выступая за клуб «Бейкерсфилд Кондорс». В активе россиянина 13 (5+8) очков в 53 матчах регулярного чемпионата.

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Нападающий Максимов перешел из «Эдмонтона» в ЦСКА
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