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04 августа 19:26
автор: Юрий Нечаев

Нападающий олимпийской сборной России Амиров забил лакросс-гол в ворота «Сочи» (видео)

Форвард выступает за «Салават Юлаев».

Сегодня в Сочи стартовал традиционный предсезонный турнир Sochi Hockey Open.

В первом матче хозяева, которые выступают на турнире молодежной командой, уступили Олимпийской сборной России со счетом 0:6.

Во втором периоде лакросс-гол удался 18-летнему нападающему гостей Родиону Амирову. Находясь за воротами соперника, форвард поднял шайбу на крюк и занес ее в самую «девятку».

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@amirovrodya передаёт «привет» 👋 @andrei_svechnikov37 @canes на Sochi Hockey Open 2020 🔥

Публикация от ХК «Салават Юлаев» (@hcsalavat)

Добавим, что в текущем сезоне впервые в истории НХЛ подобный гол забил нападающий «Каролины» Андрей Свечников.

источник: «Советский спорт»
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