Нападающий олимпийской сборной России Амиров забил лакросс-гол в ворота «Сочи» (видео)

Сегодня в Сочи стартовал традиционный предсезонный турнир Sochi Hockey Open.

В первом матче хозяева, которые выступают на турнире молодежной командой, уступили Олимпийской сборной России со счетом 0:6.

Во втором периоде лакросс-гол удался 18-летнему нападающему гостей Родиону Амирову. Находясь за воротами соперника, форвард поднял шайбу на крюк и занес ее в самую «девятку».

Добавим, что в текущем сезоне впервые в истории НХЛ подобный гол забил нападающий «Каролины» Андрей Свечников.