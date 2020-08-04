Нападающий олимпийской сборной России Амиров забил лакросс-гол в ворота «Сочи» (видео)

Сегодня в Сочи стартовал традиционный предсезонный турнир Sochi Hockey Open.
В первом матче хозяева, которые выступают на турнире молодежной командой, уступили Олимпийской сборной России со счетом 0:6.
Во втором периоде лакросс-гол удался 18-летнему нападающему гостей Родиону Амирову. Находясь за воротами соперника, форвард поднял шайбу на крюк и занес ее в самую «девятку».
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@amirovrodya передаёт «привет» 👋 @andrei_svechnikov37 @canes на Sochi Hockey Open 2020 🔥
Публикация от ХК «Салават Юлаев» (@hcsalavat)
Добавим, что в текущем сезоне впервые в истории НХЛ подобный гол забил нападающий «Каролины» Андрей Свечников.
источник: «Советский спорт»