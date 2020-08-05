«Нэшвилл» обыграл «Аризону» и сравнял счет в серии

Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» и завершилась со счетом 4:2 в пользу «Предаторз», в составе которых заброшенными шайбами отметились Ник Бонино (8-я минута), Райан Джохансен (11), Калле Йернкрок (27) и Виктор Арвидссон (54). В составе «Койотс» точными бросками отличились Клейтон Келлер (60) и Лоусон Круз (60).

После этой игры счет в серии до трех побед стал 1-1. Третий матч серии состоится 5 августа.

НХЛ

Плей-офф

Квалификационный раунд

«Нэшвилл» - «Аризона» - 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)

Голы: Бонино (Гримальди, Экхольм), 07:50 - 1:0. Джохансен, 10:27 - 2:0. Йернкрок (Сиссонс, Йози), 26:02 - 3:0. Арвидссон (Джохансен, бол.), 53:49 - 4:0. Келлер (Степан), 59:02 - 4:1. Круз (Фишер, Истерли), 59:12 - 4:2.