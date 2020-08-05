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05 августа 00:11

«Нэшвилл» обыграл «Аризону» и сравнял счет в серии

Хоккеисты «Нэшвилла» одержали победу над «Аризоной» во втором матче квалификации плей-офф.

Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» и завершилась со счетом 4:2 в пользу «Предаторз», в составе которых заброшенными шайбами отметились Ник Бонино (8-я минута), Райан Джохансен (11), Калле Йернкрок (27) и Виктор Арвидссон (54). В составе «Койотс» точными бросками отличились Клейтон Келлер (60) и Лоусон Круз (60).

После этой игры счет в серии до трех побед стал 1-1. Третий матч серии состоится 5 августа.

НХЛ
Плей-офф
Квалификационный раунд

«Нэшвилл» - «Аризона» - 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)

Голы: Бонино (Гримальди, Экхольм), 07:50 - 1:0. Джохансен, 10:27 - 2:0. Йернкрок (Сиссонс, Йози), 26:02 - 3:0. Арвидссон (Джохансен, бол.), 53:49 - 4:0. Келлер (Степан), 59:02 - 4:1. Круз (Фишер, Истерли), 59:12 - 4:2.

Вратари: Сарос – Кемпер.
Броски: 28 – 26.
Штраф: 8 – 10.

Счет в серии: 1-1

источник: «Советский спорт»
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