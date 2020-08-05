Передача Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Айлендерс» и сократить счет в серии

Встреча прошла в Торонто на «Скотиабанк-Арене» и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Пантерз», в составе которых заброшенными шайбами отметились Эрик Хаула (25-я минута), Майк Хоффман (41) и Брайан Бойл (43), у нью-йоркской команды точными бросками отличились Жан-Габриэль Пажо (37) и Брок Нельсон (59).

Отметим, что российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 20 бросков из 22, а голкипер «Айлендерс» Семен Варламов – 19 из 22. Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов провел на льду 14 минут и записал на свой счет результативную передачу.

После этого матча счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу «Айлендерс», четвертая игра состоится 7 августа.

НХЛ

Плей-офф

Квалификационный раунд

«Флорида» - «Айлендерс» - 3:2 (0:0, 1:1, 2:1).