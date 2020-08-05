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05 августа 21:32

Передача Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Айлендерс» и сократить счет в серии

Хоккеисты «Флориды» одержали победу над «Айлендерс» в третьем матче серии квалификации плей-офф.

Встреча прошла в Торонто на «Скотиабанк-Арене» и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Пантерз», в составе которых заброшенными шайбами отметились Эрик Хаула (25-я минута), Майк Хоффман (41) и Брайан Бойл (43), у нью-йоркской команды точными бросками отличились Жан-Габриэль Пажо (37) и Брок Нельсон (59).

Отметим, что российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 20 бросков из 22, а голкипер «Айлендерс» Семен Варламов – 19 из 22. Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов провел на льду 14 минут и записал на свой счет результативную передачу.

После этого матча счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу «Айлендерс», четвертая игра состоится 7 августа.

НХЛ
Плей-офф
Квалификационный раунд

«Флорида» - «Айлендерс» - 3:2 (0:0, 1:1, 2:1).

Голы: Эрик Хаула (Евгений Дадонов, Майк Хоффман, бол.), 24:02 - 1:0. Жан-Габриэль Пажо (Энтони Бовиллье), 36:26 - 1:1. Майк Хоффман (Кейт Яндл, Александр Барков, бол.), 40:41 - 2:1.Брайан Бойл, 42:48 - 3:1. Нельсон (Пулок, Тэйвз), 18:33 – 3:2.

Вратари: Бобровский – Варламов.
Броски: 22 – 22.
Штраф: 6 – 10.

Счет в серии: 1:2.

источник: «Советский спорт»
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