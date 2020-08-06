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06 августа 06:55
автор: Юрий Нечаев

Джон Купер: Мне нравится хоккей, который сейчас показывает «Тампа»

«Лайтнинг» одержали вторую победу подряд на групповом этапе розыгрыша Кубка Стэнли.

Главный тренер «Тампы» Джон Купер поделился эмоциями после победы над «Бостоном».

«Я напомню, что «Бостон» был лучшей командой регулярного чемпионата. Там мы видим выдающийся состав. Я очень счастлив тем, как мы здорово действовали в защите. Мне нравится хоккей, который мы сейчас показываем. Когда пропускаешь только две шайбы от таких сильных команд, как «Вашингтон» и «Бостон», это совсем неплохо», - приводит слова Купера пресс-служба лиги.

Напомним, хоккеисты «Тампы» одержали победу над «Бостоном» во втором матче группового турнира для определения номера посева в плей-офф Кубка Стэнли со счетом 3:2.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 25 бросков из 27, а его одноклубник Никита Кучеров записал на свой счет результативную передачу.

Добавим, что в заключительном матче группового этапа «Тампа» 9 августа сыграет против «Филадельфии», а «Бостон» в тот же день встретится с «Вашингтоном».

источник: NHL (НХЛ)
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