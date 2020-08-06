Бойл - после победы над «Айлендерс»: Сегодня Бобровский был нашим лучшим игроком

Нападающий «Флориды» Брайан Бойл отметил игру российского вратаря команды Сергея Бобровского в третьем матче серии квалификационного раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс».

«Он должен быть нашим лучшим игроком, и он был им сегодня. Когда Бобровский делает важные сэйвы, игра может пойти в любом направлении. Он подталкивал нас вперед и сохранял наш импульс», — цитирует Бойла официальный сайт лиги.

Напомним, вчера хоккеисты «Флориды» одержали победу над «Айлендерс» в третьем матче серии квалификации плей-офф НХЛ со счетом 3:2.

Бобровский отразил 20 бросков из 22, а вратарь «Айлендерс» Семен Варламов – 19 из 22. Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов провел на льду 14 минут и записал на свой счет результативную передачу.

После этого матча счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу «Айлендерс», четвертая игра состоится 7 августа.