Няттинен перешел в «Северсталь»

Пресс-служба «Северстали» сообщила о том, что финский нападающий Йонас Няттинен продолжит карьеру в череповецком клубе.

В Континентальной хоккейной лиге 29-летний игрок выступал за «Нефтехимик» и «Витязь» – на его счету 107 матчей, в которых он набрал 49 (25+24) очков по системе «гол+пас».

Напомним, что первый матч нового сезона КХЛ «Северсталь» проведет против «Амура». Игра пройдет 3 сентября в 19:00 по московскому времени.