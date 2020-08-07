Джон Купер: Когда Стэмкос будет готов к возвращению, я сообщу вам первый

- Завтра он сыграть не сможет. Когда он будет готов к возвращению, я сообщу вам первый. Но больше в спекуляциях смысла нет. На текущий момент он выбыл на неопределенный срок, пока не станет известно чего-то другого. Вы должны знать, что он очень старается и жаждет вернуться, - приводит слова главного тренера «Лайтнинг» Джона Купера официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Стэмкос не играл в круговом турнире из-за травмы нижней части тела, которую он усугубил перед началом тренировочного лагеря.

Отметим, что в 57 матчах регулярного чемпионата форвард забил 29 голов и набрал 66 очков, заняв второе место в команде по обоим показателям.