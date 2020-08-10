Джон Торторелла: Не могу смириться с критикой в адрес Кифа

- Я просто не могу смириться с людьми, раскритиковавшими Шелдона Кифа и его тренерский штаб с точки зрения работы, которую он проделал с командой «Мэйпл Лифс». Они проделали потрясающую работу с этой командой. Это было после серии... кое-что из того, что я читал, кое-что из того, что я смотрел вчера вечером ... половина экспертов в этом городе думает, что они разбираются в игре, но на самом деле это не так.

Я знаю, что это Торонто, великий город, великий хоккейный город, мне нравится быть здесь. Но некоторые вещи, за которые он критикуется, невероятны, и это просто показывает, что люди понятия не имеют, что происходит в этой игре. Я просто хочу поддержать его. Рад, что мы победили, но хочу поддержать его. Тренерский штаб Кифа проделал огромную работу с этим хоккейным клубом, - приводит слова специалиста TSN.

Напомним, что «Торонто» уступил «Коламбусу» в квалификационной серии со счетом 2-3. В заключительном матче «Мэйпл Лифс» проиграли «Блю Джекетс» со счетом 0:3.