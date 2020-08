Североамериканский журналист CBS Пит Блэкберн оставил запись в соцсети после матча первого раунда плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй» – «Коламбус» (3:2 ОТ).

«Кучеров по-прежнему один из лучших и подлых игроков НХЛ», – написал журналист в своем Twitter.

Напомним, в этом матче российский форвард отдал два голевых паса и помог команде добыть победу.

Kucherov still sneakily one of the greasiest players in the league