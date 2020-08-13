Минск может лишиться права на проведение ЧМ-2021

Минск может потерять право на проведение чемпионата мира по хоккею в следующем году.

Как сообщает финское издание is.fi, вице-президент ИИХФ Калерво Куммола на очередном заседании организации высказал обеспокоенность ситуацией, сложившейся в Белоруссии.

«Мы поговорили с представителем Белоруссии. Он подчеркнул, что политику не стоит смешивать со спортом. Наши взгляды по этому вопросу не сошлись», – сказал Куммола.

Источник отмечает, что президент ИИХФ Рене Фазель предложил подождать две недели и посмотреть, изменится ли ситуация в стране.

Напомним, чемпионат мира-2021 должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня.