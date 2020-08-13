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13 августа 10:51
автор: Юрий Нечаев

Минск может лишиться права на проведение ЧМ-2021

В международной федерации хоккея (ИИХФ) обеспокоены политической и эпидемиологической ситуацией в стране.

Минск может потерять право на проведение чемпионата мира по хоккею в следующем году.

Как сообщает финское издание is.fi, вице-президент ИИХФ Калерво Куммола на очередном заседании организации высказал обеспокоенность ситуацией, сложившейся в Белоруссии.

«Мы поговорили с представителем Белоруссии. Он подчеркнул, что политику не стоит смешивать со спортом. Наши взгляды по этому вопросу не сошлись», – сказал Куммола.

Источник отмечает, что президент ИИХФ Рене Фазель предложил подождать две недели и посмотреть, изменится ли ситуация в стране.

Напомним, чемпионат мира-2021 должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня.

После выборов президента Белоруссии, на которых победу одержал Александр Лукашенко, в стране проходят массовые акции протеста. Сотрудники правоохранительных органов жестко разгоняют протестующих.

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Минск может лишиться права на проведение ЧМ-2021
В международной федерации хоккея (ИИХФ) обеспокоены политической и эпидемиологической ситуацией в стране.
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