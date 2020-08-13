«Амур» утвердит Торгаева на должности главного тренера команды

Павел Торгаев будет утвержден главным тренером «Амура» перед началом сезона.

Об этом рассказал исполнительный директор клуба Александр Филиппенко.

«Мы приняли решение, что Торгаев будет продолжать заниматься командой. Жизнь покажет, насколько верным был наш выбор. Думаю, к началу сезона мы его утвердим, подпишем контракт. У нас были другие кандидаты, но мы решили остановиться на своем, доморощенном», - цитирует Филиппенко ТАСС.

Напомним, 28 июля по семейным обстоятельствам «Амур» покинул Александр Гулявцев. Торгаев был назначен исполняющим обязанности главного тренера.

В прошлом сезоне «Амур» по итогам регулярного чемпионата занял девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф КХЛ.