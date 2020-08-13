Клас Дальбек: Настраиваемся на успешное выступление в плей-офф, будем вновь биться за Кубок Гагарина

- Чувствую себя отлично. Очень рад находиться здесь в Москве и тренироваться с командой. Безумно соскучился по играм. Меня и всю команду впереди ждет отличный сезон. Мы настраиваемся на успешное выступление в плей-офф и будем вновь биться за Кубок Гагарина, - цитирует Дальбека пресс-служба армейцев.

Напомним, что в конце мая шведский защитник подписал двухлетнее соглашение с ЦСКА. Дальбек выступает за ЦСКА с 2018 года. В минувшем регулярном чемпионате 28-летний защитник набрал 7 (1+6) очков в 52 матчах при показателе полезности «+22». В трех матчах плей-офф, он отметился одной результативной передачей.

Добавим, что новый сезон в КХЛ стартует 2 сентября матчем между первыми командами конференций по итогам регулярного чемпионата сезона-2019/20 – ЦСКА и «Ак Барсом».