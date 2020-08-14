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14 августа 09:34
автор: Юрий Нечаев

Рене Фазель: ИИХФ никогда не обсуждала вопрос об отмене чемпионата мира-2021

Турнир должен стартовать 21 мая следующего года.

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал информацию о том, что в его организации обеспокоены политической ситуацией в Белоруссии.

В следующем году Минск вместе с Ригой должен принять чемпионат мира по хоккею.

«Мы никогда не обсуждали вопрос об отмене чемпионата мира. Мы следим за ситуацией, видим демонстрации после избрания президентом Лукашенко. Но это не роль международной спортивной федерации — делать политические заявления.

Чемпионат мира в Белоруссии в 2014 году имел громадный успех. Как мы и решили, турнир пройдет с 21 мая. Наша позиция вполне ясная. Мы готовы ехать в Минск, очень рано делать какие-то заявления», - цитирует Фазеля ТАСС.

Напомним, вчера стало известно, что вице-президент ИИХФ Калерво Куммола на очередном заседании организации высказал обеспокоенность ситуацией, сложившейся в Белоруссии.

После выборов президента, на которых победу одержал Александр Лукашенко, в стране проходят массовые акции протеста. Сотрудники правоохранительных органов жестко разгоняют протестующих.

Чемпионат мира-2021 должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня.

источник: ТАСС
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Рене Фазель: ИИХФ никогда не обсуждала вопрос об отмене чемпионата мира-2021
Турнир должен стартовать 21 мая следующего года.
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