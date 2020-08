НХЛ объявила финалистов на «Кинг Клэнси Трофи»

В число претендентов на приз попали защитник «Миннесоты Мэтт Дамба, вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист и защитник «Нью-Джерси» Пи Кей Суббан.

Напомним, что каждая команда НХЛ номинировала на «Кинг Клэнси Трофи» по одному игроку, а три финалиста были выбраны комитетом руководителей НХЛ во главе с комиссионером лиги Гэри Беттмэном и его заместителем Биллом Дэйли.

Добавим, что победитель будет объявлен либо во время финалов конференции, либо до финала Кубка Стэнли.

Matt Dumba (@mnwild), Henrik Lundqvist (@NYRangers) and P.K. Subban (@NJDevils) are the three finalists for the 2019-20 King Clancy Memorial Trophy. https://t.co/Wod6DeSa4H #NHLAwards pic.twitter.com/aL76TL3wJN