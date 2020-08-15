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15 августа 18:45

«На данный момент в моей жизни есть вещи более важные, чем хоккей». Раск пропустит остаток сезона

Финский вратарь «Бостона» Туукка Раск отказался от продолжения сезона НХЛ.

- Я хочу участвовать в соревнованиях со своей командой, но на данный момент в моей жизни есть вещи более важные, чем хоккей, и это желание быть рядом с семьей. Я хочу поблагодарить Брюинз и моих товарищей по команде за их поддержку и пожелать им всего наилучшего», - цитирует Раска пресс-служба НХЛ.

Напомним, что в первом раунде плей-офф «Бостон» встречается с «Каролиной». После двух матчей серии до четырех побед счет равный 1-1. Третий матч противостояния состоится 15 августа.

источник: NHL (НХЛ)
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