«На данный момент в моей жизни есть вещи более важные, чем хоккей». Раск пропустит остаток сезона

- Я хочу участвовать в соревнованиях со своей командой, но на данный момент в моей жизни есть вещи более важные, чем хоккей, и это желание быть рядом с семьей. Я хочу поблагодарить Брюинз и моих товарищей по команде за их поддержку и пожелать им всего наилучшего», - цитирует Раска пресс-служба НХЛ.

Напомним, что в первом раунде плей-офф «Бостон» встречается с «Каролиной». После двух матчей серии до четырех побед счет равный 1-1. Третий матч противостояния состоится 15 августа.