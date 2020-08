Род Бриндамор: Свечников получил травму, которая выглядела очень плохо

- Я знаю, что сейчас его осматривают. Конечно, выглядело не очень хорошо. Он неловко упал. Позже мы будем знать больше. Сейчас очень сложно сказать, потому что парень получил травму, которая выглядела очень плохо. Сейчас в моей голове мысли только об этом. Мне ужасно его жаль. Если честно, мне даже не хочется говорить ни о чем другом, - приводит слова Бриндамор официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Свечников упал вблизи чужих ворот после единоборства с защитником «Бостона» Здено Харой . Нападающий покинул лед при помощи партнеров за 4:38 до конца третьего периода третьего матча серии.

Andrei Svechnikov got tied up with Zdeno Chara and oh man. That ankle. That looked horrible. pic.twitter.com/12zW1bpxQ1