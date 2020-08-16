Джон Купер: Сбалансированная атака делает «Тампу» намного более опасной

Главный тренер «Тампы» Джон Купер подвел итоги третьего матча серии против «Коламбуса».

«Мне понравилось, как мы заканчивали матч. Пропустив второй гол, вместо того, чтобы крепче сжимать клюшки, ребята действовали раскованно и играли изо всех сил. Топ-шестерки двух команд часто нивелируют друг друга, и именно игра следующих двух троек часто решают судьбу серий. Мы хотим, чтобы наши лидеры играли результативно, но сбалансированная атака делает нас намного более опасными», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Тампа» обыграла «Коламбус» в третьем матче серии плей-офф НХЛ со счетом 3:2. Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей. Вратарь Андрей Василевский отразил 15 бросков.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 17 августа и стартует в 22:00 мск.