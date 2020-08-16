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16 августа 14:19

Брэйден Пойнт: Впечатлен тем, как мы выглядели в сегодняшнем матче с «Коламбусом»

Нападающий «Тампа-Бэй» поделился впечатлениями от победы в третьем матч серии с «Коламбусом» (3:2).

- В предыдущих двух матчах у нас получалась такая игра только на коротких отрезках, но сегодня, особенно вспоминая второй период, я очень впечатлен тем, как мы выглядели. Удержание такого преимущества на протяжении целого периода вселило в нас большую уверенность. Когда они забили в самом начале третьего, мы не опустили головы, а продолжили играть так же, - передает слова форварда пресс-служба НХЛ.

Напомним, что после этой встречи счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Лайтнинг». Следующий матч состоится 17 августа.

источник: NHL (НХЛ)
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Брэйден Пойнт: Впечатлен тем, как мы выглядели в сегодняшнем матче с «Коламбусом»
Нападающий «Тампа-Бэй» поделился впечатлениями от победы в третьем матч серии с «Коламбусом» (3:2).
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