Премьер Латвии: После событий в Белоруссии сложно представить, что мы можем совместно провести ЧМ

- В настоящее время сложно представить, что после последних событий в Белоруссии мы можем совместно проводить чемпионат, - приводит слова Кариньша ТАСС со ссылкой на агентство ЛЕТА.

Напомним, что вице-президент ИИХФ Калерво Куммола на очередном заседании организации высказал обеспокоенность ситуацией, сложившейся в Белоруссии, где после выборов президента страны, на которых победу одержал Александр Лукашенко, в стране проходят массовые акции протеста.

Позже президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что организация не рассматривала вариант отмены мирового первенства и пока рано делать какие-то заявления.

Добавим, что чемпионат мира-2021 должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня.