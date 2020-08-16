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16 августа 23:23
автор: Виктор Шарафудинов

Бриндамор сомневается, что Свечников сможет вновь сыграть за «Каролину» в нынешнем плей-офф

Российский нападающий получил тяжелую травму после единоборства с защитником «Бостона» Здено Харой.

Журналистка The Athletic Сара Сивиан сообщила в твиттере о том, что главный тренер «Каролины» Род Бриндамор не уверен в том, что российский нападающий Андрей Свечников сможет помог «Харрикейнз» в оставшихся матчах нынешнего сезона.

Отвечая на соответствующий вопрос, Бриндамор ответил: «Я очень сильно в этом сомневаюсь».

В то же время Сивиан утверждает, что «Каролина» ждет результатов МРТ Свечникова.

Вчера 15 августа по ходу третьего матча серии первого раунда плей-офф «Бостон» – «Каролина» 20-летний нападающий после единоборства с капитаном «Брюинз» Здено Харой упал на лед и подвернул колено. Свечников смог покинуть площадку лишь при помощи товарищей по команде.

«Бостон» ведет в серии против «Каролины» 2-1. Четвертый матч состоится в ночь с 17 на 18 августа.

источник: The Athletic
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Бриндамор сомневается, что Свечников сможет вновь сыграть за «Каролину» в нынешнем плей-офф
Российский нападающий получил тяжелую травму после единоборства с защитником «Бостона» Здено Харой.
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