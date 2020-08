Бриндамор сомневается, что Свечников сможет вновь сыграть за «Каролину» в нынешнем плей-офф

Журналистка The Athletic Сара Сивиан сообщила в твиттере о том, что главный тренер «Каролины» Род Бриндамор не уверен в том, что российский нападающий Андрей Свечников сможет помог «Харрикейнз» в оставшихся матчах нынешнего сезона.

Отвечая на соответствующий вопрос, Бриндамор ответил: «Я очень сильно в этом сомневаюсь».

Rod Brind’Amour says he “highly doubts” Svechnikov will be back for the playoffs but he doesn’t have an official update yet. Was getting MRI.