Свечников пропустит четвертый матч серии с «Бостоном»

Свечников получил травму в третьем матче серии с «Бостоном», неудачно упав вблизи чужих ворот после единоборства с защитником «Брюинз» Здено Харой, и смог покинуть площадку лишь при помощи партнеров.

- Это прискорбно. Думаю, что качество льда в тот момент игры во многом повлияли на это. В том месте действительно была каша, коньки впиваются немного сильнее. Два парня сражаются перед воротами. Вы не пожелаете никому подобного, особенно, если это один из ваших ключевых игроков, но это игра, - приводит слова Бриндамора TSN.

Ранее сообщалось, что Свечников пропустил воскресную тренировку «Харрикейнз».

Добавим, что после трех матчей «Бостон» ведет в серии до четырех побед со счетом 2-1. Четвертый матч пройдет в ночь на вторник в Торонто.

Rod Brind'Amour confirms that Andrei Svechnikov & Joel Edmundson are «unfit to play» tonight



