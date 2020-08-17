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17 августа 20:31

Совет ИИХФ обсудит ситуацию вокруг ЧМ-2021 в Минске и Риге

Совет ИИХФ обсудит ситуацию, связанную с организацией чемпионата мира в Минске и Риге, в середине сентября.

- Совет IIHF вновь соберется в середине сентября, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и проинформировать о любых обновлениях статуса турнира, - цитирует ТАСС пресс-службу федерации.

Накануне стало известно, что премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш поручил главе Минобрнауки Илге Шуплинске обсудить с ИИХФ проведение совместного с Белоруссией чемпионата мира, отметив, что «в настоящее время сложно представить, что после последних событий в Белоруссии мы можем совместно проводить чемпионат».

Ранее вице-президент ИИХФ Калерво Куммола на очередном заседании организации высказал обеспокоенность ситуацией, сложившейся в Белоруссии, где после выборов президента страны, на которых победу одержал Александр Лукашенко, в стране проходят массовые акции протеста.

Добавим, что чемпионат мира-2021 должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня.

источник: ТАСС
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