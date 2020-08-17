Совет ИИХФ обсудит ситуацию вокруг ЧМ-2021 в Минске и Риге

- Совет IIHF вновь соберется в середине сентября, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и проинформировать о любых обновлениях статуса турнира, - цитирует ТАСС пресс-службу федерации.

Накануне стало известно, что премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш поручил главе Минобрнауки Илге Шуплинске обсудить с ИИХФ проведение совместного с Белоруссией чемпионата мира, отметив, что «в настоящее время сложно представить, что после последних событий в Белоруссии мы можем совместно проводить чемпионат».

Ранее вице-президент ИИХФ Калерво Куммола на очередном заседании организации высказал обеспокоенность ситуацией, сложившейся в Белоруссии, где после выборов президента страны, на которых победу одержал Александр Лукашенко, в стране проходят массовые акции протеста.

Добавим, что чемпионат мира-2021 должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня.