Рик Боунесс: Главное, что Худобин выручал нас в важные моменты, сделал крутые сэйвы в овертайме

- Мы верим в Добби, и вот сейчас он одержал свою первую победу в плей-офф. Я видел, что ребята сражались на льду еще и за Добби. И сам Антон показал себя как великолепный спортсмен, который не теряется в такой решающий момент. Мы рады, что он одержал эту первую победу в плей-офф. И знаете, я бы не стал говорить, кто у нас первый вратарь, а кто - второй. Так говорить не стоит. Главное, что Добби выручал нас в важные моменты, сделал крутые сэйвы в овертайме, - передает слова Боунесса официальный сайт НХЛ

Напомним, что Худобин в этой встрече сделал 36 сэйвов, одержав первую победу в серии плей-офф за карьеру.

Добавим, что после четырех матчей серии счет в противостоянии «Калгари» и «Далласа» равный – 2:2. Следующий матч состоится 18 августа.