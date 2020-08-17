Тайлер Сегин: Повезло, что у «Далласа» есть два невероятных вратаря в составе

- Повезло, что у нас есть два невероятных вратаря в составе. У нас есть два отличных вратаря, мы уверены в каждом из них. Они для нас равнозначны, и Добби сейчас показал себя очень хорошо, помог нашей команде, - передает слова Сегина официальный сайт НХЛ

Напомним, что Худобин в этой встрече сделал 36 сэйвов, одержав первую победу в серии плей-офф за карьеру.

Добавим, что после четырех матчей серии счет в противостоянии «Калгари» и «Далласа» равный – 2:2. Следующий матч состоится 18 августа.