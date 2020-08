«Айлендерс» – «Вашингтон». Овечкин хотел побить Чизикаса (видео)

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин был взбешен поведением форварда «Айлендерс» Кейси Чизикаса.

В конце первого периода канадец ударил россиянина клюшкой по ногам. Овечкин тут же схватил обидчика и повалил его на лед. В конфликт сразу же вмешались арбитры.

Alex Ovechkin headlocks Casey Cizikas after getting gave him a love tap on the legs pic.twitter.com/q0dHi0Qj3W