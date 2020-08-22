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22 августа 00:35
автор: Виктор Шарафудинов

«Рейнджерс» отдаст нападающего Кравцова в аренду в «Трактор»

В сезоне-2019/20 Виталий играл в АХЛ за фарм-клуб команды из Нью-Йорка «Хартфорд Вулф Пэк».

The New York Post сообщает, что клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» принял решение отправить 20-летнего нападающий Виталия Кравцова в аренду на один сезон в челябинский «Трактор».

Кравцов был выбран «Рейнджерс» под общим девятым номером на драфте 2018 года. В НХЛ российский форвард пока не сыграл ни одной встречи. В США он играл в АХЛ за «Хартфорд Вул Пак». В составе фарм-клуба «рейнджеров» Виталий набрал 15 очков (6+9) в 39 встречах.

В прошлом Кравцов провел 99 матчей в КХЛ в составе «Трактора», отметившись 14 шайбами и 17 результативными передачи (31 очко).

источник: The New York Post
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«Рейнджерс» отдаст нападающего Кравцова в аренду в «Трактор»
В сезоне-2019/20 Виталий играл в АХЛ за фарм-клуб команды из Нью-Йорка «Хартфорд Вулф Пэк».
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