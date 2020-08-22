«Рейнджерс» отдаст нападающего Кравцова в аренду в «Трактор»

The New York Post сообщает, что клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» принял решение отправить 20-летнего нападающий Виталия Кравцова в аренду на один сезон в челябинский «Трактор».

Кравцов был выбран «Рейнджерс» под общим девятым номером на драфте 2018 года. В НХЛ российский форвард пока не сыграл ни одной встречи. В США он играл в АХЛ за «Хартфорд Вул Пак». В составе фарм-клуба «рейнджеров» Виталий набрал 15 очков (6+9) в 39 встречах.

В прошлом Кравцов провел 99 матчей в КХЛ в составе «Трактора», отметившись 14 шайбами и 17 результативными передачи (31 очко).