Тайлер Сегин: У «Далласа» есть отличный вратарь Худобин, в которого мы все верим

Нападающий «Далласа» Тайлер Сегин подвел итоги первого матча серии против «Колорадо».

«Важно, что нам удалось быстрое начало, мы почти сразу забили. Это завело команду.

Мы с первых же смен начали хорошо играть в форчекинг. А когда ты сражаешься за шайбу, это дает результат. У нас хватает мастеров, умеющих играть в обороне. Кроме того, у нас отличный вратарь Антон Худобин, в которого мы все верим», — цитирует Сегина пресс-служба НХЛ.

Напомним, «Даллас» обыграл «Колорадо» в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ со счетом 5:3.

Одним из главных героев встречи стал Александр Радулов. Россиянин оформил дубль и сделал одну результативную передачу. Форвард был признан первой звездой матча.