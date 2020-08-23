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23 августа 18:38

Рирден уволен с поста главного тренера «Вашингтона»

Главный тренер «Кэпиталз» Тодд Рирден отправлен в отставку.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, в «Вашингтоне» на данный момент не определились с заменой специалисту.

- Мы возлагаем большие надежды на нашу команду, и мы чувствуем, что необходим свежий подход. Мы хотели бы поблагодарить Тодда за всю его тяжелую работу и усилия в нашей организации. Тодд был важной частью нашей команды более полувека, включая наш этап Кубка Стэнли в 2018 году. Мы желаем ему и его семье всего наилучшего, - прокомментировал решение клуба генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан.

Напомним, что «Вашингтон» в текущем розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли вылетел после перового раунда, уступив в серии «Айлендерс» со счетом 1-4.

источник: NHL (НХЛ)
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