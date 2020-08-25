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25 августа 17:42

Билл Дэйли: В общей сложности в НХЛ провели 24 524 теста, и все они были отрицательными

Заместитель комиссионера НХЛ доволен тем, как проходит плей-офф Кубка Стэнли.

- На данный момент мы очень довольны ситуацией. Прежде всего потому, что нам удается беречь здоровье людей. Сегодня утром мы опубликовали данные за четвертую неделю пребывания в «пузырях». В общей сложности мы провели 24 524 теста, и все они были отрицательными. Так что я очень доволен выработанными мерами безопасности. Они работают, - цитирует Дэйли официальный сайт НХЛ.

Дэйли также отметил, что с точки зрения бизнеса, было очень важно завершить сезон и вручить Кубок Стэнли: «Мы считали это принципиально важным моментом. Нельзя было отменять сезон из-за пандемии. В этом заключалась главная задача».

источник: NHL (НХЛ)
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