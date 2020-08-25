Билл Дэйли: Нет необходимости принимать решение о старта нового сезона уже сейчас

- Наша задача - проводить игры со зрителями на трибунах. Мы можем перенести старт чемпионата на более поздний срок. У нас есть шанс посмотреть, что произойдет в течение следующих недель и месяцев в других видах спорта, которые практикуются осенью. Нет необходимости принимать решение уже сейчас. Мы соберем информацию, изучим ее, чтобы определиться с датой начала сезона, - цитирует Дэйли официальный сайт НХЛ.

Напомним, что предварительная дата начала нового сезона в Национальной хоккейной лиге - 1 декабря.