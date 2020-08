Сезон НХЛ-2020/21 может пройти в четырех городах

Следующий сезон НХЛ может пройти в четырех городах.

Об этом сообщил журналист Джон Шэннон.

Hearing the NHL and PA have had preliminary talks about next season. One proposal is to create 4 bubble cities, and rotating all 31 teams in those venues in 8 game increments.



At present, there’s no indication if all the cities would be in Canada.



But makes the most sense.