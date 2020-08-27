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27 августа 17:28

Здено Хара: Есть разные способы вести борьбу с расизмом

Капитан «Бостона» Здено Хара заявил, что «Брюинз» поддерживают акцию клубов НБА, отказавшихся проводить игры в среду в знак протеста против расизма и полицейской жестокости.

- Мы поддерживаем борьбу с расизмом и несправедливостью. Есть разные способы вести эту борьбу. Баскетболисты НБА выразили свое мнение, отказавшись сегодня выйти на паркет. Мы поддерживаем их, - цитирует Хару официальный сайт НХЛ.

Напомним, что накануне НБА приняла решение отложить все матчи плей-офф, назначенные на 26 августа, после того, как игроки «Милуоки Бакс» бойкотировали пятую встречи серии первого раунда против «Орландо Мэджик».

Причина протеста – инцидент, который произошел в городе Кеноша (штат Висконсин) 23 августа. Полицейские несколько раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

источник: NHL (НХЛ)
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