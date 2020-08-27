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27 августа 22:56
автор: Виктор Шарафудинов

Барри Троц: Спорт не должен останавливаться

Розыгрыш Кубка Стэнли собираются приостановить.

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Троц прокомментировал возможную отмену матчей плей-офф в поддержку протестов против полицейского произвола.

Слова Троца процитировала в твиттере журналистка The New York Post Молли Уокер:

«В нашей команде был разговор по этому поводу. Я не знаю, какое влияние эта ситуация окажет на игроков. Я верю в наших хоккеистов и их лидерские качества.

Андерс Ли и другие ребята понимают важность матчей плей-офф, но в то же время отдают себе отчет о том, что сейчас происходит. Спортсмены вчера прекрасно высказались, они использовали свою платформу.

Слышал, что НБА собирается продолжать играть. По моему мнению, спорт не должен останавливаться, потому что в каждом спорте у атлетов есть способ высказаться. Следует продолжать играть, чтобы спортсмены могли продолжать использовать платформу и продвигать свои мысли».

После того, как полицейские в штате Висконсин тяжело ранили афроамериканца Джейкоба Блэйка, в Северной Америке профессиональные лиги одна за другой отменяют матчи. Вчера не состоялись игры плей-офф НБА и матчи регулярного чемпионата MLS.

Сообщают, что могут отменить сегодняшние матчи Кубка Стэнли «Айлендерс» – «Филадельфия» и «Ванкувер» – «Вегас».

источник: The New York Post
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