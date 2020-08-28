«Адмирал» собирается вернуться в КХЛ в сезоне-2021/22

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что «Адмирал» вернется в КХЛ в сезоне-2021/22.

Вот, что руководитель Приморья написал на своей странице в инстаграме:

«Начинаем готовить наш «Адмирал» к хоккейному сезону-2021/22. Об этом договорились с руководством КХЛ. Нашли поддержку у Вячеслава Фетисова. Надеюсь, нас ждет новый яркий этап в спортивной жизни команды».

Напомним, что весной нынешнего года власти Приморского края решили приостановить финансирование профессионального спорта на фоне пандемии коронавируса. Из-за этого «Адмирал» пропустил сезон-2020/21.

Клуб был основан в 2013 году. Команда из Владивостока трижды пробивалась в плей-офф, но во всех трех случаях вылетала из Кубка Гагарина уже по итогам первого раунда.