«Адмирал» собирается вернуться в КХЛ в сезоне-2021/22

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что «Адмирал» вернется в КХЛ в сезоне-2021/22.
Вот, что руководитель Приморья написал на своей странице в инстаграме:
«Начинаем готовить наш «Адмирал» к хоккейному сезону-2021/22. Об этом договорились с руководством КХЛ. Нашли поддержку у Вячеслава Фетисова. Надеюсь, нас ждет новый яркий этап в спортивной жизни команды».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Об этом договорились с руководством КХЛ. Нашли поддержку у Вячеслава Фетисова. Надеюсь, нас ждёт новый яркий этап в спортивной жизни команды. #адмирал #хоккей #приморскийкрай
Публикация от Олег Кожемяко (@kozhemiako.oleg)
Напомним, что весной нынешнего года власти Приморского края решили приостановить финансирование профессионального спорта на фоне пандемии коронавируса. Из-за этого «Адмирал» пропустил сезон-2020/21.
Клуб был основан в 2013 году. Команда из Владивостока трижды пробивалась в плей-офф, но во всех трех случаях вылетала из Кубка Гагарина уже по итогам первого раунда.