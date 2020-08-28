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28 августа 23:27
автор: Виктор Шарафудинов

Белоруссия готова провести чемпионат мира без помощи Латвии

Турнир должен пройти с 21 мая по 6 июня следующего года.

Белоруссия готова провести в 2021 году чемпионат мира по хоккею самостоятельно без помощи Латвии.

Об этом сообщает официальный сайт Совета Министров Республики Беларусь.

Исполняющий обязанности председателя Федерации хоккея Республики Беларусь Дмитрий Басков на заседании белорусского оргкомитета ЧМ-2021 отметил следующее:

«У нас есть контрактные обязательства по проведению чемпионата мира по хоккею с латвийским оргкомитетом, но если вдруг по каким-то причинам латвийская сторона откажется проводить совместный чемпионат, то у нас достаточно ресурсов и возможностей инфраструктуры, чтобы провести его самостоятельно».

А вот, что заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко:

«Премьер-министр Латвии заявил о том, что Латвия планирует обратиться к Международной федерации хоккея с инициативой о замене Республики Беларусь на другую страну. Такое заявление звучит странно, особенно учитывая, что федерации хоккея обоих государств продолжают плодотворное и эффективное взаимодействие по подготовке турнира в сотрудничестве с Международной федерацией хоккея».

Чемпионат мира-2021 должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня.

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что в настоящее время сложно представить, что после последних событий в Белоруссии Латвия может совместно проводить чемпионат.

При этом вице-президент ИИХФ Калерво Куммола на очередном заседании организации высказал обеспокоенность ситуацией, сложившейся в Белоруссии, где после выборов президента страны, на которых победу одержал Александр Лукашенко, в стране проходят массовые акции протеста.

источник: Совет Министров Республики Беларусь
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