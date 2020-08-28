Белоруссия готова провести чемпионат мира без помощи Латвии

А вот, что заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко:

«У нас есть контрактные обязательства по проведению чемпионата мира по хоккею с латвийским оргкомитетом, но если вдруг по каким-то причинам латвийская сторона откажется проводить совместный чемпионат, то у нас достаточно ресурсов и возможностей инфраструктуры, чтобы провести его самостоятельно».

Белоруссия готова провести в 2021 году чемпионат мира по хоккею самостоятельно без помощи Латвии.

«Премьер-министр Латвии заявил о том, что Латвия планирует обратиться к Международной федерации хоккея с инициативой о замене Республики Беларусь на другую страну. Такое заявление звучит странно, особенно учитывая, что федерации хоккея обоих государств продолжают плодотворное и эффективное взаимодействие по подготовке турнира в сотрудничестве с Международной федерацией хоккея».

Чемпионат мира-2021 должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня.

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что в настоящее время сложно представить, что после последних событий в Белоруссии Латвия может совместно проводить чемпионат.

При этом вице-президент ИИХФ Калерво Куммола на очередном заседании организации высказал обеспокоенность ситуацией, сложившейся в Белоруссии, где после выборов президента страны, на которых победу одержал Александр Лукашенко, в стране проходят массовые акции протеста.