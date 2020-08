Малкин признан самым ценным игроком «Питтсбурга» по итогам регулярного чемпионата

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан самым ценным игроком своей команды по итогам регулярного чемпионата-2019/20.

Evgeni Malkin has been named team MVP for the 2019.20 regular season.



The annual team award is voted on by the players.



