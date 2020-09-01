Майкл Хатчинсон: Был взволнован тем, что провожу свой первый матч в плей-офф за карьеру

- Я был приятно взволнован тем, что провожу свой первый матч в плей-офф за карьеру. Я мечтал об этом моменте с самого детства. Когда был маленьким, то представлял, что играю в финале Кубка Стэнли. Поэтому был рад уже самой возможности, что могу сейчас выйти на лед, - цитирует Хатчинсона пресс-служба НХЛ.

Напомним, что во вторник «Колорадо» обыграл «Даллас» в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли со счетом 6:3. Отметим, что 30-летний Хатчинсон, до этой встречи имевший 10-минутный опыт игры в плей-офф, отразил 31 бросок из 34.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Далласа», , следующий матч противостояния состоится 2 августа.