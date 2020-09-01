Ушел из жизни бывшей тренер «Спартака», СКА и сборной Чехии Милош Ржига

В возрасте 61 года в скончался бывший тренер сборной Чехии и нескольких клубов КХЛ Милош Ржига. Об этом сообщает iSport.cz.

18 августа чешские СМИ сообщили, что Ржига был госпитализирован в Институт клинической и экспериментальной медицины в Праге, куда был доставлен из Словакии. Сын тренера Милош рассказал, что в последние несколько недель здоровье отца резко ухудшилась, однако причины госпитализации не раскрыл.

«Для нас это непередаваемый шок. Весь последний месяц отец боролся с болезнью. Прошу его друзей, хоккейное сообщество и болельщиков почтить его память», – заявил Милош Ржига-младший.

Выступая на позиции нападающего, Ржига-старший с 1976 по 1990 годы выступал за клубы «Пршеров», «Дукла» (г. Йиглава) «Витковице»,«Готвальдов» (ныне «Злин») «Брно» и ХК «Годонин». В высшем дивизионе чемпионата Чехословакии сыграл 9 сезонов, провел 262 игры, в которых забросил 67 шайб.

В 1983 году был выбран «Миннесотой Норт Старз» по 196-м номером на драфте НХЛ, но так и не сыграл в Национальной хоккейной лиге.