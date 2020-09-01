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01 сентября 14:48
автор: Виктор Шарафудинов

Ушел из жизни бывшей тренер «Спартака», СКА и сборной Чехии Милош Ржига

О причинах смерти не сообщает.

В возрасте 61 года в скончался бывший тренер сборной Чехии и нескольких клубов КХЛ Милош Ржига. Об этом сообщает iSport.cz.

18 августа чешские СМИ сообщили, что Ржига был госпитализирован в Институт клинической и экспериментальной медицины в Праге, куда был доставлен из Словакии. Сын тренера Милош рассказал, что в последние несколько недель здоровье отца резко ухудшилась, однако причины госпитализации не раскрыл.

«Для нас это непередаваемый шок. Весь последний месяц отец боролся с болезнью. Прошу его друзей, хоккейное сообщество и болельщиков почтить его память», – заявил Милош Ржига-младший.

Выступая на позиции нападающего, Ржига-старший с 1976 по 1990 годы выступал за клубы «Пршеров», «Дукла» (г. Йиглава) «Витковице»,«Готвальдов» (ныне «Злин») «Брно» и ХК «Годонин». В высшем дивизионе чемпионата Чехословакии сыграл 9 сезонов, провел 262 игры, в которых забросил 67 шайб.

В 1983 году был выбран «Миннесотой Норт Старз» по 196-м номером на драфте НХЛ, но так и не сыграл в Национальной хоккейной лиге.

Тренерскую карьеру начал в 1990 году. Помимо работы чешскими клубами словацким «Слованом» из Братиславы, тренировал также российские команды «Химик» (в сезоне 2005/06), московский «Спартак» (с 2007 по 2010 годы), «Атлант» (2010/11), СКА (с 2011-го по 2012) и «Авангард» (2013/14).

С 2017 года по май нынешнего года работал со сборной Чехии. На чемпионате мира 2019 года чешская команда добралась до полуфинала чемпионата мира и уступила сборной России в матче за третье место (2:3).

В 2002 и 2005 годах Ржига привел братиславский «Слован» к победам в чемпионате Словакии. Его лучшее достижение в КХЛ выход с «Атлантом» в финал Кубка Гагарина в 2011 году. Подмосковная команда прошла в плей-офф «Северсталь», СКА и «Локомотив», но в финале уступила в пяти матчах «Салавату Юлаеву» (1-4).

источник: iSport.cz
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Ушел из жизни бывшей тренер «Спартака», СКА и сборной Чехии Милош Ржига
О причинах смерти не сообщает.
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